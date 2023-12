NE-YO ACCOR ARENA Paris, 23 mars 2024, Paris.

– Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le vendredi 15 décembre à 10h. – Mise en vente générale le lundi 18 décembre à 10h.NE-YO: Champagne & Roses Tour with Special Guest MarioNE-YO, trois fois lauréat d’un GRAMMY®, auteur-compositeur iconique, acteur, entrepreneur et philanthrope, a vendu plus de 20 millions d’albums dans le monde entier. Son premier single, So Sick , sorti en 2005, a atteint la première place du Billboard Hot 100 et a été certifié quadruple disque de platine. Depuis, l’artiste de Motown Records/Compound Entertainment a accumulé les succès, notamment Sexy Love , Closer , Because of You , Miss Independent et Push Back [feat. Bebe Rexha et Stefflon Don]. Trois de ses albums sont entrés à la première place du classement des meilleurs albums actuels de SoundScan. NE-YO a également prouvé qu’il était aussi puissant avec sa plume qu’il l’est en studio et sur scène. Le natif de Las Vegas s’est rapidement fait connaître comme un faiseur de hits, signant des tubes comme Unfaithful , Russian Roulette et Take a Bow de Rihanna, ainsi que l’hymne de rupture Irreplaceable de Beyoncé en 2006 et des chansons pour des artistes tels que Jennifer Hudson, Usher, Carrie Underwood et Céline Dion, parmi d’autres. Au cinéma et à la télévision, Ne-Yo a notamment participé à World of Dance (NBC), Dance Monsters (Netflix), Empire, Stomp the Yard, Save the Last Dance, Battle : Los Angeles, Red Tails de George Lucas, The Wiz Live, Step Up : High Water, Hip Hop Family Christmas Wedding et The Sound of Christmas. Plus récemment, NE-YO a sorti son huitième album complet, Self Explanatory, qui comprend des singles marquants tels que Stay Down [feat. Yung Bleu], Don’t Love Me , You Got The Body et bien d’autres.

Tarif : 54.30 – 120.30 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75