ANDRE RIEU ACCOR ARENA Paris, 2 mars 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 9 novembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 10 novembre 2023 à 10h.André Rieu, violoniste et chef d’orchestre néerlandais de renommée mondiale, s’apprête à faire vivre une expérience unique au public de Paris et de Strasbourg lors de son retour très attendu en France en mars 2024 dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale.Le public sera transporté dans un monde de mélodies enchanteresses lorsqu’André Rieu dirigera son merveilleux Orchestre Johann Strauss, son chœur et de nombreux solistes internationaux dans un répertoire qui va des chefs-d’œuvre classiques aux valses, en passant par les airs de spectacle et les chansons de film, d’opéra et de musique.Rieu, l’un des musiciens les plus populaires au monde, a vendu 40 millions d’albums et est connu pour ses interprétations pleines d’énergie, romantiques et joyeuses. Ses concerts se caractérisent souvent par des jeux de lumière éblouissants, des costumes élaborés et une forte participation du public, ce qui en fait une expérience unique et immersive. Ce sens de la communauté et de la fête a fait de ses concerts un succès auprès d’un public de tous âges et de tous horizons. Les prochains concerts promettent de ne pas déroger à la règle, puisque M. Rieu et son orchestre Johann Strauss sont prêts à apporter leur style caractéristique à Paris et à Strasbourg

Tarif : 67.50 – 155.50 euros.

Début : 2024-03-02 à 19:30

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75