JOSMAN ACCOR ARENA Paris, 24 février 2024, Paris.

Figure incontournable de la scène rap française, OVNI solitaire, diamant brut. Les qualificatifs ne manquent pas quand il s’agit de présenter Josman. Le rappeur est avant tout un artiste comme il en existe peu. Un orfèvre qui travaille ses projets à l’extrême en s’impliquant dans chaque aspect du processus créatif. Un artiste méticuleux qui ne laisse rien au hasard et qui a réussi à faire de sa rareté une véritable force. Depuis la sortie de son premier album J.O.$ en 2018, Josman enchaîne les certifications (dont J.O.$ platine, SPLIT or) et les tournées à guichets fermés (dont un Olympia et un Zénith complets en 2022). Un parcours sans faute que le rappeur a confirmé avec la sortie de son troisième album M.A.N en mars 2022, sans aucun doute le projet le plus abouti de sa carrière que ce soit dans la variation des flows, la qualité des textes et la richesse des thèmes abordés. Numéro #1 du top album à sa sortie, M.A.N a été certifié disque d’or en seulement 3 mois.Le 24 février 2024, Josman se produira pour la première fois de sa carrière à l’Accor Arena. Une date exceptionnelle qui marquera les mémoires à coup sûr !

Tarif : 35.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75