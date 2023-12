KAARIS ACCOR ARENA Paris, 17 février 2024, Paris.

Après avoir SOLD OUT son concert à l’Accor Arena le 29 février 2024 en moins de 12h, KAARIS vous attend pour une nouvelle date le 17 février prochain : même endroit, même heure !Il vous prépare 2 énormes shows exceptionnels. Les Ardentes n’étaient qu’un avant-goût de ces shows qui s’annoncent déjà monstrueux ! L’anniversaire des 10 ans de son inégalé album « OR NOIR » se poursuivra en 2024 et résonnera de tout son feu en février prochain. KAARIS en concert à Paris, le séisme immanquable de 2024.

Tarif : 39.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris