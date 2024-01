FRANGLISH ACCOR ARENA Paris, 13 février 2024, Paris.

Une Cigale complète en 2019. Un Trianon sold out en 2021. Un concert blindé qui a fait trembler les murs de la salle mythique de l’Olympia, et le Zénith de Paris à guichets fermés en novembre 2022 après une tournée démentielle…Franglish poursuit son ascension et vous donne rendez-vous à L’Accor Arena le 13 février 2024 !

Tarif : 42.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75