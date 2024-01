MEETING DE PARIS INDOOR 2024 ACCOR ARENA Paris, 11 février 2024, Paris.

MEETING DE PARIS INDOOR 2024 ACCOR ARENA Dimanche 11 février 2024, l’athlétisme est de retour à l’Accor Arena pour la 7ème édition du Meeting de Paris Indoor.Pendant deux heures, les étoiles de la discipline se bousculeront pour assurer le spectacle dans une salle surchauffée !Venez applaudir les meilleurs athlètes français et internationaux sous les projecteurs de la mythique salle parisienne.Au programme*, 7 épreuves, calibrées pour allier show et performances de haut vol !60 m Femme et Homme ; 60 m Haies Femme et Homme ; Perche Homme ; Saut en longueur Femme et Homme(*sous réserve de modification)

Tarif : 17.50 – 50.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 16:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75