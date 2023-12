DAVIDO ACCOR ARENA Paris, 31 janvier 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 13 juillet de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 14 juillet à 10h.Davido, l’icône de l’afrobeats Davido aux plus de 2 milliards de streams et plus d’un milliard de vidéos vues se produira à Paris pour une date exceptionnelle à l’Accor Arena Paris, le 31 janvier 2024 !

Tarif : 59.80 – 115.90 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris