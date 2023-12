FINALE DE LA COUPE DE FRANCE – COUPE DE FRANCE DE HOCKEY 2024 ACCOR ARENA Paris, 21 janvier 2024, Paris.

FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE HOCKEY 2024 ACCOR ARENA Pour la 16ème fois de son histoire, la finale de la Coupe de France de Hockey sur Glace se déroulera sur la glace de l’Accor Arena à Paris le dimanche 21 janvier 2024. Quelle équipe succèdera aux Brûleurs de Loups de Grenoble, vainqueur de la précédente édition ? Un choc de titans s’annonce entre les deux meilleures équipes françaises dans l’arène parisienne. Rendez-vous incontournable du Hockey sur Glace hexagonal et véritable succès populaire, la Finale de la Coupe de France offrira à tous les spectateurs, à nouveau en 2024, émotions et spectacle sur la glace mais aussi dans les tribunes.Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de sensations fortes et les inconditionnels du sport collectif le plus rapide du monde !Animations à partir de 13h et coup d’envoi à 15h. A partir de 22€

Tarif : 22.00 – 53.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 15:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75