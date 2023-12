NBA PARIS GAME 2024 PRESENTED BY REVOLUT – NBA PARIS GAME 2024 ACCOR ARENA Paris, 11 janvier 2024, Paris.

NBA PARIS GAME 2024 ACCOR ARENA Limité à 4 places maximum par commande.C’est LE rdv annuel de basketball à ne pas manquer ! La NBA revient à l’Arena pour un match de saison régulière. À l’affiche : les Cleveland Cavaliers VS Nets de Brooklyn. On vous attend nombreux le 11 janvier 2024 ! CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTELes billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement.L’achat de places pour cet événement est soumis à l’acceptation par l’acheteur des conditions particulières de vente suivantes.Afin de permettre au plus grand nombre de spectateurs d’acheter des billets et pour lutter contre la revente illicite de billets, l’achat de billets est limité à 4 billets par acheteur.Un contrôle des commandes sera effectué dès la mise en vente. Elles pourront faire l’objet d’une annulation si plusieurs commandes comportent le même nom et coordonnées et/ou carte bancaire et/ou adresse email.Les billets sont nominatifs, incessibles et non remboursables. Ils seront contrôlés à l’entrée de la salle. L’acheteur accepte par conséquent de se présenter au contrôle, accompagné de autres détenteurs des billets de sa commande, et de justifier de son identité à l’entrée du spectacle par une pièce d’identité officielle. OBTENTION DES BILLETSLes billets ne seront disponibles qu’au format e-ticket / m-ticket (aucun envoi postal, ni retrait magasin). Les billets e-tickets / m-tickets définitifs pourront être téléchargés depuis de votre compte client à partir du 19 Décembre 2023.Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée. Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement.Vous devrez impérativement télécharger les e-tickets définitifs quelques jours avant l’événement.

Tarif : 65.00 – 925.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75