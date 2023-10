HAUSER ACCOR ARENA Paris, 14 novembre 2023, Paris.

HAUSER ACCOR ARENA a lieu à la date du 2023-11-14 à 20:00:00.

Tarif : 40 à 106 euros.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 29 septembre 2022 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 30 septembre 2022 à 10h.HAUSER ANNONCE SA TOUTE PREMIERE TOURNEE SOLO REBEL WITH A CELLO Visionnaire. Spectaculaire. Rebel. Paris, le 26 septembre 2022 – Le bad boy des instrumentistes et membre fondateur de 2Cellos, connu simplement sous le nom de HAUSER, annonce sa très attendue première tournée mondiale en solo – Rebel with a Cello . Fort de l’élan donné par sa dernière tournée à guichets fermés, la superstar du violoncelle et de l’art visuel lance l’ultime vitrine musicale, mettant en avant sa signature pyrotechnique, ainsi que ses styles et sonorités romantiques et mélancoliques.Et tandis que le romantique espiègle de la musique inclut tout ce que ses fans ont appris à connaître et à aimer à travers ses présentations visuelles, comme le très populaire Beach Party et les paysages de rêve musicaux comme les concepts visuels Alone Together , la première tournée Rebel with a Cello de HAUSER propose un troisième acte de rétro rock et rythmique dans des morceaux de danse modernes influencés par le monde entier, tirés de son nouvel album solo The Player , disponible dans le monde entier.Dansez avec lui et faites l’expérience de la magie captivante.HAUSER, LIVE. REBEL WITH A CELLO. Les dates françaises :8 octobre 2023 – Arkéa Arena – Bordeaux15 octobre 2023 – Zénith – Dijon14 novembre 2023 – Accor Arena – ParisLe succès de HAUSER lui-même s’étend bien au-delà de ses nombreux millions d’adeptes sur YouTube, Facebook et Instagram, avec une base de fans internationaux dévoués qui ne cesse de croître. Avec des milliards de flux audio et de vidéos visionnés sur les plateformes de médias sociaux, le violoncelliste croate est un phénomène qui tient à la fois de la virtuosité et du magnétisme animal. Pour les fans de HAUSER, c’est peut-être simplement sa capacité à unifier des générations de mélomanes.

Réservez votre billet ici

Ci-dessous les lignes permettant d’accéder à la station de métro Bercy :

Ligne 14 : St Lazare / Olympiades

Ligne 6 : Nation / Charles de Gaulle – Etoile Station de métro Gare de Lyon

Ligne 1 : Château de Vincennes / La Défense

Téléchargez le plan RATP

Station Gare de Bercy

Ligne 24 : Gare St-Lazare – Parc de Bercy

Ligne 87 : Champ de Mars – Porte de Reuilly Station Gare de Lyon

Ligne 20 : Gare St-Lazare – Gare de Lyon

Ligne 63 : Porte de la Muette – Gare de Lyon

Ligne 65 : Gare de Lyon – Porte de la Chapelle – Balabus : La Défense – Gare de Lyon

Téléchargez le plan RATP Bus

– Vous pouvez passer par la rive droite et suivre direction Paris Centre puis Bercy et Gare de Lyon.

– Depuis le 12ème & 13ème arrondissement passer par Dugommier et prendre le Boulevard de Bercy.

– Depuis le Sud-Est & le Sud-Ouest de Paris par le boulevard périphérique, dont l´échangeur de Bercy est situé à 1200m de Paris-Bercy.

Astuces :

– si à l’approche de Bercy, les bouchons sont conséquents, orientez vous vers les parkings Gare de Lyon qui sont à 5 mn à pied de Bercy Arena

– l’une des solutions est de se garer de l’autre côté du Pont de Bercy, boulevard Vincent Auriol près du métro Quai de la Gare.

Attention :

Risque de fourrière si vous n’êtes pas garé correctement le soir des événements.

ACCOR ARENA

8 BD DE BERCY Paris 75012

https://hauserofficial.com/

https://www.youtube.com/channel/UC09GemGjss3hPdljwtJ8TPA

https://www.facebook.com/hauserofficial

Réservez votre billet ici