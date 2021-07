Le Thuit-de-l'Oison Château du Bosc Féré Eure, Le Thuit de l'Oison Accompagnons la différence Château du Bosc Féré Le Thuit-de-l'Oison Catégories d’évènement: Eure

Le Pôle Animation Jeunesse (PAJ) en partenariat avec le Comité Olympique de l’Eure et l’association Préhandys propose aux jeunes de 11 à 17 ans une sensibilation au handicap lors d’un séjour au Châteur du Bosc Féré au Thuit de l’Oiseon. Axé sur le sport et la vie quotidienne, les jeunes seront invités, durant ces 5 jours, à prendre part à des mise en situation et des jeux de rôles et retranscriront leurs expériences dans journal de la Colo. dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Château du Bosc Féré Rue Guy de Maupassant 27370 Le Thuit de L’Oison Le Thuit-de-l’Oison Le Thuit-Signol Eure

