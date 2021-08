Paris Jardin des Arènes de Montmartre île de France, Paris Accompagnez le Festival Solidaire des Arènes de Montmartre Jardin des Arènes de Montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Accompagnez le Festival Solidaire des Arènes de Montmartre Jardin des Arènes de Montmartre, 7 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 septembre 2021

de 13h à 17h

Le mercredi 8 septembre 2021

de 9h30 à 17h30

Le jeudi 9 septembre 2021

de 13h à 22h

Le vendredi 10 septembre 2021

de 17h à 22h

Le samedi 11 septembre 2021

de 14h à 22h

Le jeudi 16 septembre 2021

de 14h à 22h

Le vendredi 17 septembre 2021

de 17h à 22h

Le samedi 18 septembre 2021

de 14h à 22h

Le dimanche 19 septembre 2021

de 10h à 17h

gratuit

L’association La Strada dell’arte est depuis plus de dix ans acteur solidaire de la culture dans le 18ème arrondissement de Paris. Chaque année elle organise le Festival Solidaire des Arènes de Montmartre qui associe artistes et spectateurs autour d’une réflexion culturelle sur la solidarité de proximité : Accès à la culture pour tous, promotion d’artistes en manque de visibilité, aide aux sans abris dans le quartier, etc. Votre mission sera d’aider l’association à accueillir le public, faire respecter les gestes barrières et veiller au respect des jauges liées à la crise sanitaire. Spectacles -> Autre spectacle Jardin des Arènes de Montmartre 25 rue chappe Paris 75018

12 : Abbesses (254m) 2 : Anvers (297m)

Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Spectacles -> Autre spectacle

Date complète :

