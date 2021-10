Rennes Évènement à distance Ille-et-Vilaine, Rennes Accompagnez la transformation numérique des entreprises et organisations avec le master Digital Transformer Évènement à distance Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Accompagnez la transformation numérique des entreprises et organisations avec le master Digital Transformer Évènement à distance, 20 octobre 2021, Rennes. Accompagnez la transformation numérique des entreprises et organisations avec le master Digital Transformer

Évènement à distance, le mercredi 20 octobre à 11:45

Le Master Management de l’innovation, parcours **« Activer la transformation numérique des entreprises » – Digital Transformer** vous donne les clefs pour comprendre et mettre en œuvre, techniquement, économiquement et humainement, la transformation numérique des entreprises et organisations. Vous appréhenderez le changement de manière globale, dans toutes les dimensions de l’entreprise, en explicitant ses bénéfices de manière agile, en identifiant les obstacles, en disposant des outils pour les franchir. **Vous souhaitez en savoir plus ?** Nous vous invitons au webinaire de présentation de la formation avec la participation de : * **Ellen BONENFANT**, Fondatrice CXO, intervenante du Master Digital Transformer * **Bertrand GUILBAUD**, Directeur Général, IRT b<>com, membre du comité de pilotage du Master Digital Transformer * **Emilie HELIES**, Stagiaire formation continue, promotion 2020, Chef de projet DSI, RSB * **Ronan KERVADEC**, Avocat associé, Cabinet Avoxa, Parrain des promotions 2019 et 2020 * **Arnaud LONGEANIE**, Coach et Fondateur T-Way, intervenant Master Digital Transformer * **Laure QUATREBOEUFS**, Responsable pédagogique du Master Digital Transformer L’échange (30/40 mn) sera suivi d’un temps de question réponse avec le public.

Webinaire sur inscription libre

La transformation par le numérique est un enjeu majeur pour la performance et la pérennité des entreprises. Pourquoi se former avec le Master Digital Transformer ? Évènement à distance Par internet Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T11:45:00 2021-10-20T12:45:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Évènement à distance Adresse Par internet Ville Rennes lieuville Évènement à distance Rennes