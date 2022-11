Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes artistes Cité internationale des arts, 30 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 30 novembre 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit

En français avec traduction en simultané vers l’anglais

La Cité internationale des arts et le réseau de musiques actuelles AJC proposent une table-ronde sur le thème du soutien à l’insertion professionnelle des jeunes artistes, dans différentes disciplines.

Table ronde / Émergence – Accompagner l’insertion professionnelle des jeunes artistes : partenariats et retours d’expérience

Pour soutenir le début de carrière des jeunes artistes, la Cité internationale des arts a co-construit plusieurs partenariats afin d’offrir des temps de résidences et/ou de créer des temps d’échanges entre les plus de 300 artistes français et internationaux en résidence à la Cité. Pour accompagner les jeunes musicien.ne.s de jazz et de musiques improvisées, AJC a développé, au sein du monde du jazz, un programme en plusieurs années incluant temps de résidences, accompagnement professionnel et une diffusion en France comme à l’international. Nos ambitions – créer des espaces de réflexion et de développement, moments uniques dans la construction d’une pratique comme d’une carrière – répondent à des besoins (re)marqués d’artistes de toutes disciplines dans ces difficiles premières étapes à franchir lorsque l’on s’oriente vers la création.

La Cité internationale des arts et le réseau de musiques actuelles AJC proposent ainsi une table-ronde sur le thème du soutien à l’insertion professionnelle des jeunes artistes, dans différentes disciplines. Réunissant des professionnels d’horizons disciplinaires et institutionnels variés, ce dialogue permettra d’échanger les difficultés de l’insertion professionnelle des jeunes artistes aujourd’hui, des obstacles rencontrés sur ce long chemin comme des passerelles qui existent et facilitent.

Modération :

Armonie Lesobre, directrice de la Fédération Nationale des Écoles d’influence Jazz et Musiques Actuelles (FNEIJMA)

Intervenants :

– Lucille Deschamps, déléguée générale en charge de l’Égalité des Chances, Fondation Culture et Diversité

– Janine Irons, éducatrice musicale, manager d’artistes et productrice, fondatrice et directrice de Tomorrow’s Warriors

– Stéphane Scharlé, batteur, compositeur et producteur, responsable artistique de l’ensemble OZMA et de La Compagnie Tangram

Une table-ronde organisée dans le cadre des rencontres professionnelles AJC.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de Ville 75004 Paris

AJC