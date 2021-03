Accompagner les personnes âgées dans leur mobilité Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, 13 avril 2021-13 avril 2021, Nantes.

Accompagner les personnes âgées dans leur mobilité

Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, le mardi 13 avril à 17:30

**distanciel** **La mobilité des personnes âgées est une facette essentielle de leur autonomie et de leurs choix de vie puisqu’elle conditionne souvent l’accès aux soins, à la culture, aux commerces ou à la vie sociale. Le Gérontopôle des Pays de la Loire, dans le contexte de la Loi d’orientation des mobilités et du choix de prise de compétence des Communautés de communes, a mené une étude sur les alternatives à la voiture individuelle en 2020 sur la région.** L’un des thèmes de l’étude, l’accompagnement des personnes âgées dans leur mobilité, est l’objet de cette table ronde à laquelle nous avons le plaisir de vous convier le 13 avril 2021 de 17h30 à 19h30. L’accompagnement à la mobilité tel que nous le traitons ici rassemble deux notions particulièrement prégnantes : l’accès à l’information et l’apprentissage de la mobilité. Ces deux aspects, complémentaires et nécessaires au bon fonctionnement des offres de mobilité prennent également de l’importance au regard de la multiplication des solutions face à une génération qui a connu le « tout-voiture ». Les acteurs interrogés pour l’étude s’accordent à souligner l’importance de la communication et de l’éducation à la mobilité mais il reste encore beaucoup à faire pour que l’information et l’éducation à la mobilité atteignent toutes les personnes âgées… **Les intervenants** * Niels Knapp-Ziller, Géographe au Gérontopôle des Pays de la Loire et auteur de l’étude * Mathieu Alapetite, Directeur communication, partenariats et affaires publiques chez Wimoov * Stéphane Viau, Directeur CLIC IGEAC * Philippe Aubert, Créateur de l’association Vélo école Tand’amis de La Rochelle. **Programme** * 17h30 – 18h : Présentation de l’étude par le Géographe Niels Knapp-Ziller * 18h – 18h45 : Table ronde avec les invités * 18h45 – 19h30 : Questions/réponses avec les participants (Inscription avant le 12 avril 2021)

Inscription

Gérontopôle & Région pays de la loire

Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire 8 rue Arthur III, 44200 Nantes Nantes Île de Nantes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T17:30:00 2021-04-13T19:30:00