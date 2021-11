Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes île de France, Paris ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (école élémentaire) Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (école élémentaire) Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes, 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 9 novembre 2021 au 17 juin 2022 :

mardi de 17h à 18h30

et mardi, vendredi de 17h à 19h

gratuit

1 fois par semaine, un moment pour avoir de l’aide pour apprendre à organiser son travail d’écolier. L’accompagnement scolaire s’adresse aux enfants ayant besoin d’une aide pour apprendre et comprendre comment organiser leur travail d’écolier : Comment apprendre une leçon ? une poésie ? Comment anticiper un devoir ? Comment réviser ? Comment soigner la présentation ? … 2 créneaux sont proposés : Le mardi de 17h à 18h30 pour des enfants du CP au CE2 pour un accompagnement en Français et Mathématiques Le vendredi de 17h à 19h pour des enfants de CM1 et CM2 pour un accompagnement en Français Mathématiques et Histoire géographie. Les enfants seront aidés par des bénévoles. L’objectif étant de les rendre plus autonomes et de leur faire gagner en efficacité dans la manière de s’organiser. Sur inscription – places limitées Animations -> Atelier / Cours Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

4 : Saint-Sulpice (53m) 4 : Saint-Germain-des-Près (339m)

Contact : Centre Paris Anim’ Richard Wright-ACTISCE 0143541658 cparichardwright@actisce.org http://www.actisce.org/ http://www.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-rue-de-Rennes-190214624336980/ 0143541658 cparichardwright@actisce.org Animations -> Atelier / Cours Enfants

Date complète :

2021-11-09T17:00:00+01:00_2021-11-09T18:30:00+01:00;2021-11-16T17:00:00+01:00_2021-11-16T18:30:00+01:00;2021-11-23T17:00:00+01:00_2021-11-23T18:30:00+01:00;2021-11-30T17:00:00+01:00_2021-11-30T18:30:00+01:00;2021-12-07T17:00:00+01:00_2021-12-07T18:30:00+01:00;2021-12-14T17:00:00+01:00_2021-12-14T18:30:00+01:00;2021-12-21T17:00:00+01:00_2021-12-21T18:30:00+01:00;2021-12-28T17:00:00+01:00_2021-12-28T18:30:00+01:00;2022-01-04T17:00:00+01:00_2022-01-04T18:30:00+01:00;2022-01-11T17:00:00+01:00_2022-01-11T18:30:00+01:00;2022-01-18T17:00:00+01:00_2022-01-18T18:30:00+01:00;2022-01-25T17:00:00+01:00_2022-01-25T18:30:00+01:00;2022-02-01T17:00:00+01:00_2022-02-01T18:30:00+01:00;2022-02-08T17:00:00+01:00_2022-02-08T18:30:00+01:00;2022-02-15T17:00:00+01:00_2022-02-15T18:30:00+01:00;2022-02-22T17:00:00+01:00_2022-02-22T18:30:00+01:00;2022-03-01T17:00:00+01:00_2022-03-01T18:30:00+01:00;2022-03-08T17:00:00+01:00_2022-03-08T18:30:00+01:00;2022-03-15T17:00:00+01:00_2022-03-15T18:30:00+01:00;2022-03-22T17:00:00+01:00_2022-03-22T18:30:00+01:00;2022-03-29T17:00:00+02:00_2022-03-29T18:30:00+02:00;2022-04-05T17:00:00+02:00_2022-04-05T18:30:00+02:00;2022-04-12T17:00:00+02:00_2022-04-12T18:30:00+02:00;2022-04-19T17:00:00+02:00_2022-04-19T18:30:00+02:00;2022-04-26T17:00:00+02:00_2022-04-26T18:30:00+02:00;2022-05-03T17:00:00+02:00_2022-05-03T18:30:00+02:00;2022-05-10T17:00:00+02:00_2022-05-10T18:30:00+02:00;2022-05-17T17:00:00+02:00_2022-05-17T18:30:00+02:00;2022-05-24T17:00:00+02:00_2022-05-24T18:30:00+02:00;2022-05-31T17:00:00+02:00_2022-05-31T18:30:00+02:00;2022-06-07T17:00:00+02:00_2022-06-07T18:30:00+02:00;2022-06-14T17:00:00+02:00_2022-06-14T18:30:00+02:00;2021-11-09T17:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-12T17:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-16T17:00:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-19T17:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-23T17:00:00+01:00_2021-11-23T19:00:00+01:00;2021-11-26T17:00:00+01:00_2021-11-26T19:00:00+01:00;2021-11-30T17:00:00+01:00_2021-11-30T19:00:00+01:00;2021-12-03T17:00:00+01:00_2021-12-03T19:00:00+01:00;2021-12-07T17:00:00+01:00_2021-12-07T19:00:00+01:00;2021-12-10T17:00:00+01:00_2021-12-10T19:00:00+01:00;2021-12-14T17:00:00+01:00_2021-12-14T19:00:00+01:00;2021-12-17T17:00:00+01:00_2021-12-17T19:00:00+01:00;2021-12-21T17:00:00+01:00_2021-12-21T19:00:00+01:00;2021-12-24T17:00:00+01:00_2021-12-24T19:00:00+01:00;2021-12-28T17:00:00+01:00_2021-12-28T19:00:00+01:00;2021-12-31T17:00:00+01:00_2021-12-31T19:00:00+01:00;2022-01-04T17:00:00+01:00_2022-01-04T19:00:00+01:00;2022-01-07T17:00:00+01:00_2022-01-07T19:00:00+01:00;2022-01-11T17:00:00+01:00_2022-01-11T19:00:00+01:00;2022-01-14T17:00:00+01:00_2022-01-14T19:00:00+01:00;2022-01-18T17:00:00+01:00_2022-01-18T19:00:00+01:00;2022-01-21T17:00:00+01:00_2022-01-21T19:00:00+01:00;2022-01-25T17:00:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-28T17:00:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-02-01T17:00:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-04T17:00:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-08T17:00:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-11T17:00:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-15T17:00:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-18T17:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-22T17:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-25T17:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-03-01T17:00:00+01:00_2022-03-01T19:00:00+01:00;2022-03-04T17:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-08T17:00:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-11T17:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-15T17:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-18T17:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-22T17:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-25T17:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-29T17:00:00+02:00_2022-03-29T19:00:00+02:00;2022-04-01T17:00:00+02:00_2022-04-01T19:00:00+02:00;2022-04-05T17:00:00+02:00_2022-04-05T19:00:00+02:00;2022-04-08T17:00:00+02:00_2022-04-08T19:00:00+02:00;2022-04-12T17:00:00+02:00_2022-04-12T19:00:00+02:00;2022-04-15T17:00:00+02:00_2022-04-15T19:00:00+02:00;2022-04-19T17:00:00+02:00_2022-04-19T19:00:00+02:00;2022-04-22T17:00:00+02:00_2022-04-22T19:00:00+02:00;2022-04-26T17:00:00+02:00_2022-04-26T19:00:00+02:00;2022-04-29T17:00:00+02:00_2022-04-29T19:00:00+02:00;2022-05-03T17:00:00+02:00_2022-05-03T19:00:00+02:00;2022-05-06T17:00:00+02:00_2022-05-06T19:00:00+02:00;2022-05-10T17:00:00+02:00_2022-05-10T19:00:00+02:00;2022-05-13T17:00:00+02:00_2022-05-13T19:00:00+02:00;2022-05-17T17:00:00+02:00_2022-05-17T19:00:00+02:00;2022-05-20T17:00:00+02:00_2022-05-20T19:00:00+02:00;2022-05-24T17:00:00+02:00_2022-05-24T19:00:00+02:00;2022-05-27T17:00:00+02:00_2022-05-27T19:00:00+02:00;2022-05-31T17:00:00+02:00_2022-05-31T19:00:00+02:00;2022-06-03T17:00:00+02:00_2022-06-03T19:00:00+02:00;2022-06-07T17:00:00+02:00_2022-06-07T19:00:00+02:00;2022-06-10T17:00:00+02:00_2022-06-10T19:00:00+02:00;2022-06-14T17:00:00+02:00_2022-06-14T19:00:00+02:00;2022-06-17T17:00:00+02:00_2022-06-17T19:00:00+02:00

internet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Adresse 76 bis rue de Rennes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris