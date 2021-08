Nantes Maison de quartier des Confluences Loire-Atlantique, Nantes Accompagnement | Respire et danse face au stress (sophrologie et danse-thérapie) Maison de quartier des Confluences Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non En fonction du quotient familial : QF1 25 €, QF2 35 €, QF3 50 €, tarif plein 60 € Adultes, à partir de 17 ans ACCOMPAGNEMENT | Respire et danse face au stress Approche bi-disciplinaire de la réponse au stress : sophrologie et danse thérapie Animé par : Emmanuel Crouail, Sophrologue et Sandra Walle, Danse-thérapeute La respiration et le mouvement sont au cœur de nos vies. Nous n’y faisons parfois plus attention pourtant ils peuvent nous permettre d’accéder à davantage de sérénité et à un mieux-être psycho-corporel. Une danse-thérapeute et un sophrologue vous accompagnent dans cette re-conquête. Engagement sur un cycle de 3 ateliers. 30 octobre 2021, 27 novembre 2021 et 8 janvier 2022 Public : Adultes, à partir de 17 ans www.associationepsylon.com/respire-danse-face-au-stress Maison de quartier des Confluences 4 Place du Muguet Nantais Nantes Sud Nantes

