Accompagnement – Parent épuisé ? Comment retrouver des ressources ? Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 4 juin 2022, Nantes.

2022-06-04

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non En fonction du Quotient Familial. Tarif pour un engagement sur 3 séances. De 45 € à 114 € Parents

Grâce aux nouvelles connaissances, la place de l’enfant a évolué dans notre société, mais elle bouscule nos repères. Le sentiment de solitude et l’exigence du rôle de parent rendent le quotidien parfois difficile. Cet accompagnement permet de rompre l’isolement et le tabou sur ce sujet. Il a pour objectifs de renforcer vos ressources et d’améliorer votre équilibre parental. Il rappelle le contexte et il donne des connaissances théoriques (mécanisme, stress chronique, symptômes, manifestations, conséquences…) et pratiques (outils d’évaluation, de développement personnel et de communication…).Il est ouvert aussi bien aux mères qu’aux pères. Il est animé par une psychologue et une infirmière puéricultrice, spécialisées dans le soutien à la parentalité et l’épuisement. Il permet de partager son expérience entre parents et professionnels, dans la bienveillance et de repartir avec des pistes de solution simples et pratiques pour faire face aux difficultés, prendre de la distance et du temps pour soi et retrouver du plaisir en famille

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 20 58 48 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 0650799638 https://www.associationepsylon.com