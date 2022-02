Accompagnement lancement et développement Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 11 février à Cité des sciences et de l’Industrie

Atelier pratique de questions/réponses sur la commercialisation, les calculs de coûts, la vérification du prix de vente, le plan d’action commercial, etc., animé par un expert de la création d’entreprise où vous pourrez : – mettre en commun des problématiques et chercher des solutions concrètes en sous-groupes, – confronter votre projet aux autres participants et l’ajuster

gratuit

18h-21h [ATELIER] Accompagnement au lancement et au développement d'activité pour les porteurs de projets en phase de lancement et pour les entrepreneurs en phase de développement. Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T21:00:00;2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T21:00:00;2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T21:00:00;2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T21:00:00;2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T21:00:00;2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T21:00:00;2022-02-11T18:00:00 2022-02-11T21:00:00

