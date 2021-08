Nantes Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique, Nantes Accompagnement | J’écoute mon corps Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Accompagnement | J’écoute mon corps Pôle associatif Désiré Colombe, 3 septembre 2021, Nantes. 2021-09-03

Horaire : 13:30 15:00

Gratuit : oui Femmes victimes de violences, à partir de 17 ans J’ECOUTE MON CORPS Ateliers d’expression créative à visée thérapeutique pour femmes victimes de violences physiques et/ou verbales Animés par Edwige Yam (psychologue clinicienne) et Sandra Walle (danse-thérapeute), Lara Wakim (musicothérapeute) ou Sylvie Ugarte (art-thérapeute) Ces ateliers d’expression créative à visée thérapeutique sont menés par un binôme psychologue/art-thérapeute auprès de femmes victimes de violences physiques ou verbales. Ils leur offriront un espace-temps et la possibilité d’une parole qui les soutiennent sur le plan psycho-corporel. Cette action s’organisera en trois cycles de 6 ateliers fondés chacun autour d’une médiation artistique (mouvement, musique, modelage et écriture). Engagement pour un cycle de 6 séances. Dates du Cycle 1 “Se réapproprier son corps” : 3, 10, 17, 24 septembre, 1er, 8 octobre 2021 Dates du Cycle 2 “A la rencontre de sa propre voie” : 12, 19, 26 novembre, 3, 10, 17 décembre 2021 Dates du Cycle 3 “Se reconstruire avec le modelage” : 25 février, 4, 11, 18, 25 mars, 1er avril 2022 Public : Femmes victimes de violences, à partir de 17 ans www.associationepsylon.com/jecoute-mon-corps Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif Désiré Colombe Ville Nantes Age maximum Femmes victimes de violences, à partir de 17 ans lieuville Pôle associatif Désiré Colombe Nantes