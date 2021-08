Accompagnement – De la jeunesse vers la maturité (art-thérapie et ménopause) Salle municipale du Perray, 16 octobre 2021, Nantes.

2021-10-16

Horaire : 09:30 13:30

Gratuit : non En fonction du Quotient Familial Femmes d’âge mûr

Ménopause, obstacle ou étape ? La ménopause est un processus naturel induisant des changements physiques et psychiques, vécus par toutes les femmes de façons différentes. Elle représente un bouleversement qui peut occasionner le sentiment d’une perte, d’un désarroi et d’une confusion devant cette vie qui s’ouvre à nouveau. Notre vécu de femme et celui des femmes que nous rencontrons dans nos métiers nous ont permis d’intérroger la complexité de cette transition souvent associée à la fin du “tout possible” de la jeunesse et à l’avènement de la maturité. Deux mouvements, renoncer et aller vers, souvent cohabitent et il n’est pas facile d’y voir clair, de se sentir à l’aise et patiente avec cela. C’est, dans cette optique, que nous avons conçu ces ateliers afin d’ouvrir un champ d’introspection et de compréhension mutuelle. À travers l’expression corporelle et symbolique du vécu de cette étape, nous invitons chacune à rencontrer cette femme qui apparaît, lui faire une place, lui permettre d’exister avec le plus de désir possible et lui ouvrir des horizons bien à elle. Public : Femmes d’âge mûrAprès le 1er atelier, un engagement sera demandé pour les 5 ateliers suivants : 16/10/21, 13/11/21, 11/12/21, 22/01/22, 26/02/22, 26/03/22 https://www.associationepsylon.com/jeunesse-vers-la-maturite

Salle municipale du Perray 85 Rue du Perray Doulon – Bottière Nantes