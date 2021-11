Nice Groupe PERSPECTIVE - Nice Alpes-Maritimes, Nice Accompagnement à la création d’entreprise Groupe PERSPECTIVE – Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

du vendredi 14 janvier 2022 au vendredi 11 février 2022 à Groupe PERSPECTIVE – Nice

35 heures de Formation collective réparties sur 5 semaines afin de vous initier à toutes les dimensions de la démarche de création d’entreprise : aspects commerciaux, financiers, mais aussi marketing et juridiques. _Catégorie : formations-entreprise_ _Plus d’informations sur [https://www.perspective-formation.fr/formations/accompagnement-creation-dentreprise-passer-lidee-projet/](https://www.perspective-formation.fr/formations/accompagnement-creation-dentreprise-passer-lidee-projet/)_ Passez de l’Idée au Projet ! Groupe PERSPECTIVE – Nice 23 Av. André Chénier Nice Nice Chambrun Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T09:00:00 2022-01-14T17:00:00;2022-01-21T09:00:00 2022-01-21T17:00:00;2022-01-28T09:00:00 2022-01-28T17:00:00;2022-02-04T09:00:00 2022-02-04T17:00:00;2022-02-11T09:00:00 2022-02-11T17:00:00

