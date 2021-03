Noisy-le-Sec Maison de l'emploi à Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec accompagnement à la création d’activité avec l’ADIE Maison de l’emploi à Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Catégorie d’évènement: Noisy-le-Sec

L’ADIE est une grande association française présente sur tout le territoire.

—————————————————————————- ### Nous défendons l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité. Nous proposons de l’accompagnement et du financement. **Nous finançons grâce au micro-crédit tout type d’activité professionnelle jusqu’à 12 000€ et tout besoin lié à un retour vers l’emploi salarié jusqu’à 5 000€.** **Prendre RDV au 01 83 74 56 40** ADIE présente sur tout le territoire pour soutenir et aider les futur entrepreneurs. Maison de l’emploi à Noisy-le-Sec 9 rue Saint-Just, 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-22T14:00:00 2021-02-22T17:00:00;2021-03-01T14:00:00 2021-03-01T17:00:00;2021-03-08T14:00:00 2021-03-08T17:00:00;2021-03-15T14:00:00 2021-03-15T17:00:00;2021-03-22T14:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-29T14:00:00 2021-03-29T17:00:00;2021-04-05T14:00:00 2021-04-05T17:00:00;2021-04-12T14:00:00 2021-04-12T17:00:00;2021-04-19T14:00:00 2021-04-19T17:00:00;2021-04-26T14:00:00 2021-04-26T17:00:00;2021-05-03T14:00:00 2021-05-03T17:00:00;2021-05-10T14:00:00 2021-05-10T17:00:00;2021-05-17T14:00:00 2021-05-17T17:00:00;2021-05-24T14:00:00 2021-05-24T17:00:00;2021-05-31T14:00:00 2021-05-31T17:00:00;2021-06-07T14:00:00 2021-06-07T17:00:00;2021-06-14T14:00:00 2021-06-14T17:00:00;2021-06-21T14:00:00 2021-06-21T17:00:00;2021-06-28T14:00:00 2021-06-28T17:00:00;2021-07-05T14:00:00 2021-07-05T17:00:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T17:00:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T17:00:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T17:00:00;2021-08-30T14:00:00 2021-08-30T17:00:00;2021-09-06T14:00:00 2021-09-06T17:00:00;2021-09-13T14:00:00 2021-09-13T17:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T17:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T17:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T17:00:00;2021-11-01T14:00:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T17:00:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T17:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T17:00:00;2021-12-20T14:00:00 2021-12-20T17:00:00

Lieu Maison de l'emploi à Noisy-le-Sec Adresse 9 rue Saint-Just, 93130 Noisy-le-Sec