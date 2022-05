« Accolades eaux plurielles », festival d’arts en pays normands Carentan-les-Marais, 2 août 2022, Carentan-les-Marais.

« Accolades eaux plurielles », festival d’arts en pays normands Haras du Vieux Château 36 rue de Beuzeville – Les Veys Carentan-les-Marais

2022-08-02 – 2022-08-06 Haras du Vieux Château 36 rue de Beuzeville – Les Veys

Carentan-les-Marais 50500

Le haras du Vieux Château et le lieu Daguet accueilleront le festival d’arts, théâtre, musique, littérature et peinture retrouveront leur public en ces lieux uniques, de part et d’autre de la Vire, pour cinq jours de créations et de performances.

accoladeseauxplurielles@gmail.com

