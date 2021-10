ACCIDENT(S) – ATYPICAL BOOK FAIR La Bellevilloise, 4 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 11h à 20h

gratuit

Accident(s) – Atypical Book Fair à La Bellevilloise samedi 4 décembre 2021.

Accident(s) – Atypical book fair est une foire d’éditions indépendantes qui se tiendra pour la première fois le samedi 4 décembre 2021 de 11h à 20h à la Bellevilloise dans le vingtième arrondissement de Paris – au cœur de Belleville !

Accident(s) est un lieu où il n’y aura pas de rencontres inopportunes, où il ne faut pas avoir peur des chocs: c’est une collision des genres ! Un désir de présenter l’hétérogénéité de l’édition indépendante et de la rassembler en un même lieu. De la micro-édition en passant par le livre d’artiste, du plus expérimental à l’inclassable, on y verra des publications atypiques dans le champ des arts graphiques.

– 30 éditeurs, artistes et libraires indépendant.e.s et leur sélection d’ouvrages, d’affiches et d’objets

– 2 ateliers de sérigraphie et de risographie ouverts au public pour la création et l’impression de dessins à prix libre.

Graphisme : Choque Le Goff

Événements -> Salon

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/963430004238999/

