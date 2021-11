Roubaix Le Non-Lieu Nord, Roubaix ACCIDENTE Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

ACCIDENTE Le Non-Lieu, 23 janvier 2022, Roubaix. ACCIDENTE

Le Non-Lieu, le dimanche 23 janvier 2022 à 15:00

ACCIDENTE ——— Prêtresse lo-fi défendue par Bruit Blanc, **Accidente** compose des mélodies essorées au vibrato d’une guitare électrique. En convoquant Scout Niblett, Karen O ou PJ Harvey, ses sonates grunges mettent à nu un rock garage sensible, viscéral et caressant : _full sentimental_. [https://youtu.be/jQy2n9-E1rc?list=OLAK5uy_lB8qqLi93hX_W3km4fFyqjQWtobgYtvyM](https://youtu.be/jQy2n9-E1rc?list=OLAK5uy_lB8qqLi93hX_W3km4fFyqjQWtobgYtvyM)

TARIFS : 3€ – PASS 1 JOUR (ACCIDENTE + MARTA DEL GRANDI + MADEMOISELLE K) : 18€

#folk #grunge Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Non-Lieu Roubaix