Accident de parcours Place d'Armes Le Palace Cuisery

2022-04-03

6 EUR

Chaque premier dimanche du mois, depuis près de trois ans, le sympathique François, quadra un peu naïf, va chercher Colette une amie de sa mère, pour un déjeuner en famille.

Mais aujourd’hui la voiture tombe en panne dans un coin oublié du monde.

Il va donc falloir attendre le dépanneur… Ce qui n’est visiblement pas du goût de cette femme, pas toujours aimable et à la répartie acide. Car Colette en est convaincue : une heure avec le singulier François, ça va être long !!

mairie-cuisery@wanadoo.fr +33 3 85 40 11 76

