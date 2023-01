Acceuil café spécial Chandeleur Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Saint-Martin-de-Fontenay Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Martin-de-Fontenay

Acceuil café spécial Chandeleur Saint-Martin-de-Fontenay, 1 février 2023, Saint-Martin-de-Fontenay Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Saint-Martin-de-Fontenay. Acceuil café spécial Chandeleur 6 Rue de Biganos Bibliothèque Saint Martin de Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Calvados Bibliothèque Saint Martin de Fontenay 6 Rue de Biganos

2023-02-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-02-11 12:00:00 12:00:00

Bibliothèque Saint Martin de Fontenay 6 Rue de Biganos

Saint-Martin-de-Fontenay

Calvados Saint-Martin-de-Fontenay Acceuil café spécial Chandeleur Acceuil café spécial Chandeleur bibliotheque@saintmartindefontenay.fr +33 2 31 27 13 96 https://biblioo-vallees-orne-odon.fr/ Bibliothèque Saint Martin de Fontenay 6 Rue de Biganos Saint-Martin-de-Fontenay

dernière mise à jour : 2023-01-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Saint-Martin-de-Fontenay Autres Lieu Saint-Martin-de-Fontenay Adresse Saint-Martin-de-Fontenay Calvados Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Bibliothèque Saint Martin de Fontenay 6 Rue de Biganos Ville Saint-Martin-de-Fontenay Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Saint-Martin-de-Fontenay lieuville Bibliothèque Saint Martin de Fontenay 6 Rue de Biganos Saint-Martin-de-Fontenay Departement Calvados

Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Saint-Martin-de-Fontenay Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-de-fontenay-normandie-tourisme-calvados-attractivite-saint-martin-de-fontenay/

Acceuil café spécial Chandeleur Saint-Martin-de-Fontenay 2023-02-01 was last modified: by Acceuil café spécial Chandeleur Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay 1 février 2023 6 Rue de Biganos Bibliothèque Saint Martin de Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Calvados Calvados Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay, Calvados

Saint-Martin-de-Fontenay Normandie Tourisme / Calvados Attractivité Saint-Martin-de-Fontenay Calvados