Festival de la Terre – Evénement Accès via la D71e (suivre la signalétique sur place) Augers-en-Brie, 10 septembre 2023, Augers-en-Brie.

Augers-en-Brie,Seine-et-Marne

Principale manifestation agricole du département et sortie familiale par excellence, ce festival vous fera découvrir l’agriculture de façon ludique !.

2023-09-10 10:00:00 fin : 2023-09-10 19:00:00. EUR.

Accès via la D71e (suivre la signalétique sur place) Hameau de Corberon

Augers-en-Brie 77560 Seine-et-Marne Île-de-France



The main agricultural event in the department and a family outing like no other, this festival is a fun way to discover agriculture!

Este festival, principal acontecimiento agrícola del departamento y paseo familiar por excelencia, es una forma divertida de descubrir la agricultura

Dieses Festival ist die wichtigste landwirtschaftliche Veranstaltung des Departements und ein Familienausflug par excellence. Hier können Sie die Landwirtschaft auf spielerische Weise kennenlernen!

Mise à jour le 2023-08-17 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Morin