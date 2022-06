Accès-Sens : exposition multisensorielle accessible Mairie Annexe du 14ème arrondissement, 8 juin 2022, Paris.

Du mercredi 08 juin 2022 au samedi 18 juin 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h00

. gratuit

Dans le cadre du mois parisien du handicap, le comité Valentin Haüy Paris Île-de-France organise l’événement « Accès-sens », une série d’expositions faisant appel à vos sens.

Venez découvrir l’exposition Accès-Sens du Comité Valentin Haüy Paris Île-de-France !

Dans le cadre du mois parisien du handicap, le comité Paris Île-de-France organise l'événement « Accès-sens », une série d'expositions faisant appel à vos sens. Dans le thème du mois parisien « Place à la culture pour tous ! », le comité promeut par le biais de cette exposition l'accès à l'art pour les personnes déficientes visuelles mais aussi permet à un public voyant de sentir une œuvre d'art différemment. Du 8 au 18 juin, entre 10h et 17h, à la mairie annexe du 14ème arrondissement à l'adresse suivante : 12 rue Pierre Castagnou, 75014 Paris, découvrez quatre expositions en une !

Tactile Tour : exposition d’œuvres tactiles en 3D

Le célèbre Tactile Tour de l’association Valentin Haüy, exposition inédite et itinérante passe par Paris lors de notre exposition Accès-sens !

Des chefs-d’œuvre à découvrir avec les doigts, une exposition en 3D pour admirer une dizaine d’œuvres mises en relief et sélectionnées parmi des œuvres de Leonard de Vinci, de Raphaël, de Frans Francken le Jeune, de Pieter Brueghel ou encore deux morceaux de la Tapisserie de Bayeux.

Pour enrichir cette visite tactile, chaque œuvre est accompagnée de la photo de l’originale ainsi que d’une description en noir et en braille.

Pour plus d’informations sur le Tactile Tour, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : « Tactile Tour 2022 : une exposition à toucher ».

Exposition photo « Blurry stories » (traduction : Histoires floues)

Blurry Stories vise à donner un aperçu visuel des différentes réalités de la cécité, en essayant de capturer et de représenter comment les personnes aveugles, qu’elles soient nées aveugles ou avec une perte de vue, recréent visuellement leur environnement dans leur esprit.

Ce processus dépeint une vision plus profonde de leur monde qui est aussi le monde du photographe RICCARDO RICCIO touché depuis sa naissance par la maladie de Stargardt, une dégénérescence de la rétine qui rend la vue floue avec le temps.

Ce projet a également été une exploration intime du photographe et sa relation avec la photographie.

L’exposition comprend une douzaine de photographies accompagnées d’une description en noir et en braille.

Des visites groupées seront également organisées en compagnie de bénévoles de l’association « Souffleurs d’images ». Si vous êtes intéressé par ces visites, faites-le nous savoir à l’adresse mail suivante : relationspubliques.iledefrance@avh.asso.fr.

Si vous souhaitez avoir accès individuellement aux services de l’association « Souffleurs d’image », vous pouvez les contacter et demander la présence d’un bénévole lors de votre visite. Pour plus d’informations sur ce service individualisé, rendez-vous sur le lien suivant : « Souffleurs d’images-Comment ça marche ? ».

« Souffleurs d’images » ? Quésako ?

Le service Souffleurs d’Images développe une médiation humaine et personnalisée. Un souffleur bénévole, lui-même étudiant en art ou artiste, décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle ou d’une exposition.

« Entre terre et mer » : exposition de vannerie, céramique et poterie réalisée par les bénéficiaires du Comité Valentin Haüy Paris Île-de-France.

Cette partie de l’exposition présentera les œuvres tactiles des bénéficiaires du comité lors des ateliers de poterie et de vannerie.

Les vanniers-quincailliers du Comité Paris Île-de-France, guidés par Pascale Germain, artisante et responsable de l’atelier vannerie, ont autant créé d’objets pratiques que d’objet d’art et décoratifs. En effet, sous la thématique de la mer, les bénéficiaires ont laissé parler leur créativité en diversifiant les formes, les couleurs ou encore les techniques afin de réaliser des sculptures. Source d’inspiration dans tous les domaines, aussi bien pictural que littéraire ou musical, la mer a longtemps été le reflet de l’âme du romantique : tantôt violente et passionnée, tantôt mélancolique et rêveuse. Les paniers d’osier deviennent alors des scènes mystiques, légendaires et de liberté.

Françoise Nourry, bénévole au sein de notre atelier poterie, a sélectionné avec l’aide des bénéficiaires de son activité, une série d’œuvres en terre.

D’après elle, « contrairement aux idées reçues, la suppression de la vision n’amène pas systématiquement un développement plus élaboré du toucher. Il y a les adroits, les imaginatifs et les bricoleurs mais aussi les gauches, les réalistes et les routiniers. Peu ont pratiqué une activité artistique avant de toucher à l’argile, ce qu’ils créent tient compte de ce passé.

Certains vont travailler la terre comme la pierre et faire des pièces d’architecture (phares, moulins, Arc de Triomphe). D’autres la taille comme le bois et fabriquent leurs propres outils pour faire une série. » Cette série d’œuvres de poterie compte en son sein des bustes, des têtes, des animaux ou encore des corps.

Nous vous donnons donc rendez-vous du 8 au 18 juin pour l’exposition multisensorielle Accès-sens !

Mairie Annexe du 14ème arrondissement 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris

Contact : 01 40 44 95 92 relationspubliques.paris.iledefrance@avh.asso.fr https://www.facebook.com/asso.avh.fr/ https://www.facebook.com/asso.avh.fr/

Riccardo Riccio et le Comité Valentin Haüy Paris Île-de-France Affiche de l’exposition multisensorielle Accès-Sens