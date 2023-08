ÉMAUX DE LONGWY – SAINT JEAN L’AIGLE – JOURNÉES DU PATRIMOINE Accès par Longwy – Rue de la Chiers Herserange, 17 septembre 2023, Herserange.

Herserange,Meurthe-et-Moselle

Conférence par Jacques Peiffer, docteur de l’Université et Meilleur Ouvrier de France : « 1873 – 2023 » Naissance historique des Émaux à Longwy, 150 ans de créations. Les plus anciens décors, inspirations orientales et techniques occidentales.

La conférence sera suivie d’une visite de la faïencerie avec filmographie et découverte des fabuleux décors orientaux de Longwy.

Sur réservation (places limitées) au 06 69 03 83 17.. Tout public

Dimanche 2023-09-17 16:00:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. 0 EUR.

Accès par Longwy – Rue de la Chiers Château de la faïencerie

Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lecture by Jacques Peiffer, Doctor of the University and Meilleur Ouvrier de France: « 1873 – 2023 » Historical birth of enamels in Longwy, 150 years of creations. The oldest designs, oriental inspirations and western techniques.

The lecture will be followed by a tour of the faience factory, including a filmography, and a look at Longwy?s fabulous oriental decors.

Reservations essential (places limited): 06 69 03 83 17.

Conferencia de Jacques Peiffer, Doctor de la Universidad y Meilleur Ouvrier de France: « 1873 – 2023 » Nacimiento histórico de los esmaltes en Longwy, 150 años de creaciones. Los diseños más antiguos, inspiraciones orientales y técnicas occidentales.

La conferencia irá seguida de una visita a la fábrica de loza, que incluirá una película y una mirada a las fabulosas decoraciones orientales de Longwy.

Con reserva previa (plazas limitadas): 06 69 03 83 17.

Vortrag von Jacques Peiffer, Doktor der Universität und Meilleur Ouvrier de France: « 1873 – 2023 » Historische Entstehung der Emaille in Longwy, 150 Jahre Kreationen. Die ältesten Dekore, orientalische Inspirationen und westliche Techniken.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Besichtigung der Fayencerie mit Filmografie und Entdeckung der fabelhaften orientalischen Dekore von Longwy statt.

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze) unter 06 69 03 83 17.

