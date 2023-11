La nature et moi : réflexion en famille Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Caen, 7 mars 2024, Caen.

Caen,Calvados

Quelle place pour la nature dans notre monde actuel? Quelle vision avons nous de notre environnement? Venez réfléchir et discuter en famille sur ce thème et illustrer vos idées (écriture de poème, dessin, collage, modelage).

Animation gratuite, à partir de 8 ans, sur réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr.

2024-03-07 14:30:00 fin : 2024-03-07 16:30:00. .

Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen 14000 Calvados Normandie



What place does nature have in today’s world? How do we view our environment? Come and discuss this theme with your family, and illustrate your ideas by writing poems, drawing, collaging or modeling.

Free event, ages 8 and up, booking essential on 07 83 10 01 29 or reservation@cpievdo.fr

¿Qué lugar ocupa la naturaleza en el mundo actual? ¿Cómo vemos nuestro entorno? Ven a reflexionar y debatir este tema en familia e ilustra tus ideas (escribe un poema, dibuja, haz un collage, maqueta).

Actividades gratuitas para niños a partir de 8 años. Imprescindible reservar en el 07 83 10 01 29 o en reservation@cpievdo.fr

Welchen Platz hat die Natur in unserer heutigen Welt? Welche Vision haben wir von unserer Umwelt? Kommen Sie mit Ihrer Familie, um über dieses Thema nachzudenken und zu diskutieren und Ihre Ideen zu veranschaulichen (Gedichte schreiben, Zeichnungen, Collagen, Modellieren).

Kostenlose Veranstaltung für Kinder ab 8 Jahren, Reservierung unter 07 83 10 01 29 oder reservation@cpievdo.fr erforderlich

