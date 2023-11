Riton et ses copains ! Partez à la découverte des animaux du Musée. Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Caen, 5 mars 2024, Caen.

Caen,Calvados

Connaissez-vous les animaux du musée d’initiation à la nature et les plantes de son jardin ?

Découvrez le musée, ses collections et son histoire, puis jouez pour découvrir certains des spécimens et leurs spécificités.

Animations gratuites, à partir de 6 ans

Réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr.

2024-03-05 14:30:00 fin : 2024-03-05 16:30:00. .

Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen 14000 Calvados Normandie



Do you know the animals of the nature museum and the plants of its garden?

Discover the museum, its collections and its history, then play to discover some of the specimens and their specificities.

Free animations, from 6 years old

Reservation required at 07 83 10 01 29 or at reservation@cpievdo.fr

¿Conoces los animales del museo de la naturaleza y las plantas de su jardín?

Descubra el museo, sus colecciones y su historia, y luego juegue a descubrir algunos de los especímenes y sus especificidades.

Actividades gratuitas, a partir de 6 años

Reserva obligatoria en el 07 83 10 01 29 o en reservation@cpievdo.fr

Kennst du die Tiere im Naturkundemuseum und die Pflanzen in seinem Garten?

Erfahren Sie mehr über das Museum, seine Sammlungen und seine Geschichte und lernen Sie spielerisch einige der Exemplare und ihre Besonderheiten kennen.

Kostenlose Animationen, ab 6 Jahren

Reservierung erforderlich unter 07 83 10 01 29 oder reservation@cpievdo.fr

