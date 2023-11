Qui est passé par là ? Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Caen, 29 février 2024, Caen.

Caen,Calvados

Sais-tu reconnaître les indices laissés pas les animaux sauvages? Deviens un véritable détective nature, apprends à identifier les traces de passage de la faune et fabrique des empreintes !

Animation gratuite, à partir de 6 ans, sur réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr.

29 février 2024, 14:30-16:30

Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen 14000 Calvados Normandie



Can you recognize the clues left by wild animals? Become a real nature detective, learn how to identify wildlife tracks and make footprints!

Free activity for children aged 6 and over, booking essential on 07 83 10 01 29 or reservation@cpievdo.fr

¿Puedes reconocer las pistas que dejan los animales salvajes? Conviértete en un auténtico detective de la naturaleza y aprende a identificar las huellas de los animales salvajes

Actividad gratuita para niños a partir de 6 años, imprescindible reservar en el 07 83 10 01 29 o en reservation@cpievdo.fr

Kannst du die Spuren von Wildtieren erkennen? Werde ein echter Naturdetektiv, lerne, die Spuren der Tiere zu erkennen und stelle Fußspuren her!

Kostenlose Veranstaltung für Kinder ab 6 Jahren, Reservierung unter 07 83 10 01 29 oder reservation@cpievdo.fr erforderlich

