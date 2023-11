Le lin s’invite au musée ! Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Caen, 6 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La Normandie est la région qui produit le plus de lin au monde ! Mais que savez-vous vraiment de cette plante et de son utilisation ? Afin d’imaginer des utilisations du lin au musée, les étudiants en art appliqué (STD2A) dulycée Laplace de Caen ont imaginé 10 projets pour lesquels vous pourrez découvrir les prototypes et voter pour votre projet préféré !

Exposition gratuite

Tous publics, dès 10 ans..

Vendredi 2023-12-06 14:00:00 fin : 2024-03-20 17:30:00. .

Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen 14000 Calvados Normandie



Normandy is the region that produces the most flax in the world! But how much do you really know about this plant and its uses? In order to imagine ways of using flax in the museum, applied art students (STD2A) from Caen’s Laplace high school have come up with 10 projects, for which you can see the prototypes and vote for your favorite!

Free exhibition

Open to all, ages 10 and up.

Normandía es la región del mundo que más lino produce Pero, ¿cuánto se sabe realmente de esta planta y de su utilización? Para saber cómo se puede utilizar el lino en el museo, los estudiantes de artes aplicadas (STD2A) de la escuela Laplace de Caen han presentado 10 proyectos. Podrá ver los prototipos y votar por su favorito

Exposición gratuita

Abierta a todos, a partir de 10 años.

Die Normandie ist die Region, in der weltweit am meisten Flachs angebaut wird! Aber was wissen Sie wirklich über diese Pflanze und ihre Verwendung? Um sich die Verwendung von Flachs im Museum vorzustellen, haben die Schüler der Fachrichtung Angewandte Kunst (STD2A) des Laplace-Gymnasiums in Caen 10 Projekte entworfen. Sie können die Prototypen besichtigen und für Ihr Lieblingsprojekt abstimmen!

Kostenlose Ausstellung

Für alle Altersgruppen ab 10 Jahren.

