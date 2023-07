Sauvages au jardin ! Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Caen, 1 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Bande de sauvages s’invite au jardin du Musée d’initiation à la nature samedi 1er juillet de 14h à 18h !

Au programme : goûter, découverte de l’artisanat avec : Isabelle les p’tites manies : édition Marion Les champs brulent : bijoux Ateliers du Marais : couture ‍ Michel Sermaize : dessins Les éditions Grevis Karine : abat-jours et concert en mode sieste électronique DJ set Chill à partir de 16h par Cosmic Suzie !

.

2023-07-01 14:00:00 fin : 2023-07-01 18:00:00. .

Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Duc-Rollon Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen 14000 Calvados Normandie



? Bande de sauvages invites you to the garden of the Musée d’initiation à la nature on Saturday, July 1 from 2 pm to 6 pm!

On the program: snacks, arts and crafts with:? Isabelle les p’tites manies: publishing? Marion Les champs brulent: jewelry? Ateliers du Marais: sewing??? Michel Sermaize: drawings? Les éditions Grevis? Karine: lampshades? and a concert in electronic siesta mode DJ set Chill from 4pm by Cosmic Suzie!

? Bande de sauvages llega al jardín del Museo de Iniciación a la Naturaleza el sábado 1 de julio de 14:00 a 18:00

En el programa: merienda, manualidades con:? Isabelle les p’tites manies: ¿edición? Marion Les champs brulent: joyería? Ateliers du Marais: costura? Michel Sermaize: ¿dibujos? Les éditions Grevis? Karine: pantallas? y un concierto en modo siesta electrónica DJ set Chill a partir de las 16:00 a cargo de Cosmic Suzie!

? Bande de sauvages lädt am Samstag, den 1. Juli von 14 bis 18 Uhr in den Garten des Naturkundemuseums ein!

Auf dem Programm stehen ein Imbiss und die Entdeckung von Kunsthandwerk mit:? Isabelle les p’tites manies: Verlagswesen? Marion Les champs brulent: Schmuck? Ateliers du Marais: Nähen? Michel Sermaize: Zeichnungen? Les éditions Grevis? Karine: Lampenschirme?und Konzert im Modus der elektronischen Siesta DJ-Set Chill ab 16 Uhr von Cosmic Suzie!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité