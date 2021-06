Melun Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun, Seine-et-Marne Accès libre et gratuit aux collections permantes Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Le temps d’une nuit au musée, des médiateurs seront positionnés à différents endroits du parcours pour répondre aux questions des visiteurs et leur présenter quelques objets. L’histoire de la gendarmerie nationale du Moyen-âge à nos jours n’aura plus de secret pour le public ! Accès libre aux collections permanentes commentées par des médiateurs Musée de la Gendarmerie nationale de Melun 1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00

