Profitez d’une immersion dans la dernière usine parisienne en activité, qui associe collections patrimoniales et savoir-faire techniques. Des démonstrations, des vidéos pédagogiques et des ambiances olfactives rythment un ensemble de près de 2 000 œuvres, accompagnées de nombreux objets à toucher et à manipuler qui évoquent l’histoire de la monnaie en France et partout ailleurs. L’installation « Zoom sur les 20 ans de l’euro » revient également sur cet événement emblématique pour en découvrir des aspects parfois … inattendus. [https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022](https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/evenements/evenement-nuit-des-musees-2022)

