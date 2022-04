Accès libre à l’exposition, Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud Musée de l’institut du monde arabe, 14 mai 2022 19:30, Paris.

L’exposition « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes .

L’exposition « Raymond Depardon /Kamel Daoud, Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays.

Fruit d’un partenariat entre la France et 22 pays arabes, l’acte de fondation de l’IMA est signé en 1980. Le bâtiment ouvre ses portes en 1987. Fondation de droit français reconnue d’utilité publique, l’Institut du monde arabe a pour vocation de développer la connaissance du monde arabe et de promouvoir sa culture et sa civilisation auprès du public français et européen.

Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 Station vélib sur l’esplanade de l’Ima Parking public : Maubert-Saint-Germain/39 bd Saint-Germain

Subway: Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland Bus: 24, 63, 67, 86, 87, 89 vélib Station(Resort) on the esplanade of public Ima Parking: Maubert-Saint-Germain / 39 boulevard Saint Germain Free access on-line registration for all activities of the European Night of Museums at the IMA Saturday 14 May, 19:30

The result of a partnership between France and 22 Arab countries, the founding act of the IMA was signed in 1980. The building opened in 1987. The Institut du Monde Arabe is a foundation of French law recognized as a public utility whose mission is to develop knowledge of the Arab world and to promote its culture and civilization to the French and European public.

La exposición Raymond Depardon/Kamel Daoud, Su ojo en mi mano. Argelia 1961-2019» ofrece un testimonio único sobre Argelia en 1961 y luego en 2019, a través de la mirada de dos grandes artistas: uno francés, cineasta y fotógrafo, revisitando sus fotos de Argelia; el otro argelino, periodista y escritor, nacido en 1970, después de la independencia de su país.

Acceso gratuito en línea para todas las actividades de la Noche Europea de los Museos en la IMA Sábado 14 mayo, 19:30

1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris 75005 Paris Île-de-France