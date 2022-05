Accès libre à l’exposition, Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud Musée de l’institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’exposition « Raymond Depardon /Kamel Daoud, Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays.

Accès libre sur inscription en ligne pour l’ensemble des activités de la Nuit européenne des musées à l’IMA

L'exposition « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un témoignage unique sur l'Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes . Musée de l'institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

