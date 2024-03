Accès libre à l’exposition « Paul Andreu. L’architecture est un art » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, samedi 18 mai 2024.

Accès libre à l’exposition « Paul Andreu. L’architecture est un art » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Entrée libre, sans besoin de réservation. À partir de 12 ans.

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

La Cité consacre à l’architecte et ingénieur Paul Andreu (1938-2018) une première rétrospective à l’occasion de la donation de ses 69 carnets de croquis et de ses archives.

Paul Andreu est une des figures majeures de la scène architecturale internationale de la seconde moitié du XXe siècle. Il entre en 1963 dans l’entreprise Aéroports de Paris et se voit confier, à l’âge de 29 ans, la conception de la nouvelle aérogare 1 de Paris-Nord, futur Roissy-Charles-de-Gaulle (1967-1974), érigée en emblème de la modernité à l’époque.

Déployée à travers un parcours thématique, l’exposition, présentant 280 œuvres originales, vise à restituer la contribution fondamentale de Paul Andreu apportée à la conception des aéroports autant que sa production en Asie, où il fut l’un des rares Français à s’imposer dès la décennie 1980.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

