Paris Institut du monde arabe Paris Accès libre à l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accès libre à l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida Institut du monde arabe, 18 septembre 2021, Paris. Accès libre à l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Institut du monde arabe

D’Oum Kalthoum à Warda al-Djazaïria, d’Asmahan à Fayrouz, de Laila Mourad à Samia Gamal, en passant par Souad Hosni, Sabah sans oublier la toute jeune Dalida , l’exposition se veut un fabuleux voyage au cœur des vies et de l’art de ces chanteuses et actrices de légende, mais également une exploration des changements profonds qu’elles ont portés. Icônes intemporelles, femmes puissantes, symboles adulés dans les sociétés arabes d’après-guerre, ces divas aux carrières exceptionnelles s’imposent du Caire à Beyrouth, du Maghreb à Paris, incarnant une période d’effervescence artistique et intellectuelle, une nouvelle image de la femme, ainsi que le renouveau politique national qui s’exprime du début des années 1920, notamment en Égypte, jusqu’aux années 1970.

Gratuit sur réservation

Fabuleux voyage au cœur des vies et de l’art de ces chanteuses et actrices de légende, mais également une exploration des changements profonds que les Divas arabes ont portés. Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris lieuville Institut du monde arabe Paris