Accès libre à l’exposition collections « La mode en mouvement #2 » Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris Paris, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h30 Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris

Alors que Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques à l’été 2024, le Palais Galliera, musée de la mode de Paris, propose l’exposition collections « La mode en mouvement #2 ».

Avec plus de 250 nouvelles œuvres présentées au cours de ce deuxième accrochage, l’exposition retrace, à travers les collections du musée, une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours et développe la thématique transversale du corps en mouvement. Un focus est également dédié au balnéaire, révélant des pièces rarement montrées au public.

Mademoiselle Alicia, maillot de bain, Patou, 1928 © George Hoyningen-Huene Estate Archives