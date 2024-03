Accès culture Médiathèque Floresca Guépin Nantes, jeudi 6 juin 2024.

Accès culture Un rendez-vous d’accès facile et ludique, à choisir entre deux propositions. Jeudi 6 juin, 14h00 Médiathèque Floresca Guépin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T14:00:00+02:00 – 2024-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T14:00:00+02:00 – 2024-06-06T15:00:00+02:00

Un rendez-vous d’accès facile et ludique, à choisir entre deux propositions.

Tout public et plus particulièrement public en situation de handicap mental.

\ La maquette de l’opéra Graslin

Découvrez la maquette pédagogique d’Angers Nantes Opéra, conçue pour valoriser les métiers qui se côtoient dans ses murs.

OU

\ Quiz musical et karaoké

Pour s’amuser en musique.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire