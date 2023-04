Les Musicales de Mortagne et du Perche – Amor e Saudade – Chloé Breillot et Pierrick Hardy Accès Centre-Hospitalier, 1 juillet 2023, Mortagne-au-Perche .

Les Musicales de Mortagne et du Perche – Amor e Saudade – Chloé Breillot et Pierrick Hardy

2023-07-01 20:30:00 – 2023-07-01

Chloé Breillot, chant et Pierrick Hardy, guitare

Musiques lusophones et autres Suds

Amours déçues, amours contrariées, regrets, chagrin, tristesse et surtout la fameuse « saudade », toute la nostalgie, la mélancolie de la musique du fado, chant populaire traditionnel du Portugal.

Chloé Breillot et Pierrick Hardy explorent l’univers des musiques lusophones, inspirés notamment par la beauté du fado lisboète et de la chanson brésilienne. Empruntant également des chemins vers d’autres Suds, ils font aussi entendre l’Italie du napolitain Roberto Murolo ou le Chili de Victor Jara… Les morceaux interprétés, choisis pour leur force et leur fulgurance poétique, racontent avec la vérité des chansons populaires le désir et la peine, l’amour, l’absence et le deuil. Dans ce duo, voix et guitare dialoguent sans hiérarchie, pour revisiter ces compositions à travers des arrangements atypiques. Une promenade en langue originale dans ces répertoires d’hier et d’aujourd’hui, auxquels le jeu chatoyant et puissant de Pierrick et la voix saisissante de Chloé donnent un nouveau souffle.

