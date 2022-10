Accès accompagné à l’informatique et au numérique (conseillère numérique) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Accès accompagné à l’informatique et au numérique (conseillère numérique) Médiathèque Jean-Pierre Melville, 7 septembre 2022, Paris. Du mercredi 07 septembre 2022 au mercredi 28 décembre 2022 :

mercredi

de 13h00 à 16h30

. gratuit Réservation obligatoire via ce formulaire : https://www.billetweb.fr/pro/melville-ateliers-numeriques

Vous avez une question sur l’informatique ou le numérique ? Ces sessions d’initiation aux différents supports (ordinateur, tablette, smartphone…) vous aideront à résoudre tous vos problèmes. Animées par la conseillère numérique de la Mairie du 13e arrondissement. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

