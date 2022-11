Bal-Boeuf de l’atelier du Lundi Accès à pied suivre panneau LCR Chateau Double, Aix-en-Provence (13)

gratuit / adhésion obligatoire

Le dernier lundi du mois, l'atelier se transforme en bal avec repas partagé de 19h30 à 23h30. Venez avec vos instruments! Violon, accordéon, vielle, guitare, flûte, cornemuse, violoncelle… tout instrument est bienvenu! Chacun est libre de proposer son répertoire, place à l'improvisation ! Apéro / Repas partagé

Bal-Boeuf de l'atelier du Lundi
Lundi 28 novembre, 19h30
Accès à pied suivre panneau LCR Chateau Double, Aix-en-Provence (13)
Rue Abbé de l'Épée, 13090 Aix-en-Provence, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T19:30:00+01:00

2022-11-28T23:30:00+01:00

