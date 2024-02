ACCEPT LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mardi 29 octobre 2024.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Garmonbozia, présente :Les légendes d’ACCEPT seront de retour à Lyon mardi 29 octobre 2024 !Le groupe iconique de Heavy Metal mené par Wolff Hoffmann présentera son dix-septième album studio ‘Humanoid’ (sortie : 26 avril 2024 chez Napalm Records). Depuis ses débuts en 1976, ACCEPT a composé des hymnes devenus de véritables classiques, sorti des albums incontournables, influencé de nombreux groupes et rassemblé des millions de fans à travers le monde. Plus fort que jamais avec un line-up constitué de Wolf Hoffmann (guitare), Mark Tornillo (chant), Martin Motnik (basse), Christopher Williams (batterie), Uwe Lulis (guitare) ainsi que du troisième guitariste Philip Shouse en live, ACCEPT repart en tournée pour le plus grand bonheur des amateurs de Metal toutes générations confondues !Le Transbordeur sera le port d’attache de cette escale qui s’annonce forte en émotions !Ouverture des portes : 18h30Début du concert : 19h30

Tarif : 41.50 – 41.50 euros.

Début : 2024-10-29 à 18:30

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69