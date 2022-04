ACCÉLÉR’ACTION – SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE : COMMENT PROTÉGER LE PATRIMOINE, LES DONNÉES ET L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE? Mixte Lannion/Visio, 11 mai 2022, La Clarté.

Dans le cadre du réseau des 7 Technopoles Bretagne, la Technopole Anticipa Lannion-Guingamp organise une Accélér’Action dédiée à la **sécurité économique** qui aura lieu le **mercredi 11 mai 2022 de 11h00 à 12h30**, à Lannion (possibilité de retransmission en visio-conférence). **« Sécurité économique : comment protéger le patrimoine, les données et l’image de votre entreprise ? »** La France, au travers de ses entreprises et de ses centres de recherche dispose d’importants savoirs et savoir-faire indispensables à sa compétitivité et à la sauvegarde de sa souveraineté. Or, ce patrimoine est exposé à des risques de captation au profit de la concurrence étrangère, d’autres Etats, voire d’organisations terroristes et criminelles. En parallèle, de profondes mutations accentuent ces risques et ces menaces : la globalisation des échanges économiques ou mondialisation, la dématérialisation de la donnée et la transformation numérique de l’économie, etc. Lors de cet atelier destinés aux entreprises industrielles et innovantes en développement accompagnées par une des 7 technopoles de Bretagne, Jérôme LAINE du Ministère de l’économie et Benoit MINOUX du Ministère de l’intérieur présenteront les grands enjeux de la politique publique de sécurité économique, l’état de la menace, ainsi que des illustrations et des éléments de réponse opérationnels et plus structurels. Participation : formation gratuite financée par la Région Bretagne **Lieu d’accueil :** Technopole Anticipa 4 rue Ampère 22300 Lannion Tel : 02 96 05 82 50 **Inscription** Inscrivez-vous avant le 5 mai 2022 ici : [https://bit.ly/3LQCyRe](https://bit.ly/3LQCyRe)

