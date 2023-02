ACCADEMIA BIZANTINA OTTAVIO DANTONE, DELPHINE GALOU AUDITORIUM, 10 mai 2023, DIJON.

ACCADEMIA BIZANTINA OTTAVIO DANTONE, DELPHINE GALOU AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-05-10 à 20:00 (2023-05-10 au ). Tarif : 21.0 à 37.5 euros.

L’OPERA DE DIJON (1-LR2010149/150/151/152) PRESENTE CE CONCERT Agitata | Accademia Bizantina – Ottavio Dantone – Delphine Galou Le répertoire sacré baroque au prisme de l’opéra : tel est le défi que relève Delphine Galou, en compagnie de l’Accademia Bizantina, en dévoilant un monde de la spiritualité pétri de sentiments et d’émotions.Vivaldi, Jommelli, Gregori, mais aussi Stradella ou encore Caldara sont au centre de ce programme qui redécouvre des pans entiers de la musique italienne sacrée de l’époque baroque. L’occasion de ressentir la perméabilité des esthétiques, ainsi que les intenses dialogues entre l’univers des motets, des cantates et des oratorios et le monde de la scène lyrique en plein essor. Delphine Galou, appréciée pour son timbre d’alto chaleureux, invite à une incursion au cœur des affects les plus contrastés de la sphère sacrée : effroi, retenue, lamentation, exaltation fébrile, soulagement contemplatif ou ferveur, c’est à une galerie d’émotions variées que convie ce récital audacieux. Réservation PMR : 0380488282

AUDITORIUM DIJON Place Jean Bouhey Cote-d’Or

Réservation PMR : 0380488282

